Kreis Altenkirchen

Macht Corona Pause? Feiertage tangieren die Virus-Statistik im Kreis Altenkirchen

Merklich gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bezug auf die Corona-Infektionen im AK-Land: Nachdem es in der vergangenen Woche noch einen Anstieg gegeben hatte, ist der Wert am Wochenende auf 1048,1 gefallen (wegen der Osterfeiertage beziehen sich die aktuellsten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes auf den Karsamstag).