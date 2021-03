Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen. Entsprechend hat der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen beschlossen, mit dem Thema „Konfirmationen“ in diesem Jahr mit größtmöglicher Flexibilität umzugehen. Noch sei alles möglich, so Petra Stroh vom Evangelischen Kirchenkreis. Will heißen, die 15 Gemeinden von Flammersfeld bis Friedewald dürfen selbst – natürlich in enger Absprache mit den Eltern – entscheiden, was geht und was nicht geht.