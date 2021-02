Warum siedeln sich Firmen in einer Region an? Dieser Frage ist die Abiturientin am Betzdorfer Gymnasium, Luisa Johanna Weber aus Daaden, in einer Facharbeit zum Thema Wirtschaft im Fach Sozialkunde nachgegangen. Auf Vorschlag ihres Lehrers Matthias Nelke, reichte die 18-Jährige die Arbeit bei einem Wettbewerb der Peter-Altmeier-Gesellschaft ein.