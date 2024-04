Gegen einen 25-Jährigen, der im Oktober den Tabak- und Lotto-Laden in der Altenkirchener Bahnhofstraße überfallen haben soll, wurde jetzt der Prozess in Koblenz am Landgericht eröffnet. Der Mann gibt an, wegen Drogen und Alkohol keine Erinnerung an die Tat zu haben. Foto: Archiv: Sonja Roos