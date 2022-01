Eifrige Betriebsamkeit herrscht am Freitagmittag im Café Inklusiv an der Frankfurter Straße 1 in Altenkirchen unter den Augen von Geschäftsführerin Stefanie Schneider und Vereinsvorsitzender Rainer Düngen. Schließlich soll alles perfekt abgeschmeckt sein, wenn das Café am Mittwoch, 26. Januar, pünktlich um 6 Uhr erstmals öffnet.