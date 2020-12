Kreis Altenkirchen

Keine Seife, kein Toilettenpapier, aber auch immer häufiger keine Grundnahrungsmittel – klaffende Lücken in den Regalen der Supermärkte, steigende Preise und die Frage, ob es wirklich genug Nachschub geben wird, bereiten in diesen Tagen vielen Menschen Sorgen. Am schlimmsten trifft es aber diejenigen, die an der Armutsgrenze leben und gerade am Monatsende keine finanziellen Mittel mehr haben. Bisher leisteten die drei Tafeln im Kreis vorbildlichen Einsatz, um Bedürftige mit Lebensmitteln und einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Das ist nun vorerst vorbei, denn die Verhaltensvorschriften in der Corona-Krise machen eine Fortführung dieser Arbeit unmöglich.