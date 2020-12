Kreis Altenkirchen

Nach den drei Todesfällen von Bewohnern eines Pflegeheims in Gebhardshain hat Landrat Peter Enders im RZ-Interview den Schutz solcher Einrichtungen in den Vordergrund der Bemühungen gestellt. Mit Blick auf mögliche Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Krise räumt der ausgebildete Mediziner einen schwierigen Spagat zwischen dem Schutz der Gesundheit und den Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft ein. Das Interview im Wortlaut: