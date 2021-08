Die unbefriedigende Situation im Bereich der Bahnhofstraße ist in Mudersbach seit Jahren ein leidiges Thema. Bereits im März 2013 stellten CDU und SPD ähnliche Anträge im Gemeinderat, die eine Entlastung der Anwohner der Sieg- und Bahnhofstraße und eine bessere Verkehrsanbindung der Firma Walter Patz an die B 62 forderten. Nur: Bis dato ist vonseiten der zuständigen Behörden recht wenig passiert. Das will der Bürgerverein nun ändern.