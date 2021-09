Literarischer Abend mit Sonja Roos: Heimische Autorin las open air in Marienthal

Die in Köln wohnende Melanie Winter (Mel) verlässt nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes David kaum noch die Wohnung. Trauer und Seelennot bestimmen ihren Alltag und führen immer mehr zur Vereinsamung. Doch dann ändert sich alles für sie. Ihre Großmutter Lene benötigt Hilfe. Mel begibt sich in den von ihr immer als rau und karg dargestellten Westerwald, um der Oma behilflich zu sein. Was wird sie dort erwarten? Eine Antwort hierauf gibt Autorin und RZ-Redakteurin Sonja Roos in ihrem im Juli erschienenen zweiten Roman „Der Windhof“, den sie auf Einladung des Landfrauenverbandes „Frischer Wind“, Altenkirchen, in Marienthal einer auf das neue Werk neugierigen Zuhörerschaft vorstellte.