Lions Clubs helfen: Adventsaktion kommt benachteiligten Schülern zugute

Westerwald

Aus dem Adventskalender der Lions Clubs der Region wird in diesem Jahr das Adventslos: Damit, so kündigen es die Vertreter der beteiligten Clubs im Pressegespräch im Huf-Dorf in Hartenfels an, werde das Projekt ins digitale Zeitalter geführt – sodass auch im Corona-Krisenjahr niemand auf die beliebte Tradition verzichten muss. Der Erlös aus der 16. Adventsaktion, an der das Lions Hilfswerk Westerwald sowie die Lions Clubs Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Bad Marienberg und Westerwald beteiligt sind, kommt dem Lernpaten-Projekt des DRK/Haus für Jugend und Familienhilfe Westerwald (Kölbingen) zugute, das sich in Kooperation mit der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises um Grundschulkinder mit besonderem Betreuungsbedarf kümmert.