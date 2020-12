Kreis Altenkirchen

Den Akteuren im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Weichenstellung für den Busverkehr in den Kreisen Altenkirchen und Neuwied gelungen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) mitteilt, ist das Linienbündel Raiffeisen-Region Nord an die Bischoff Touristik GmbH & Co. KG vergeben worden, nachdem das Unternehmen aus Fiersbach die europaweite Ausschreibung gewonnen hatte. Das Unternehmen übernimmt die Busverkehre ab 12. Februar 2021. Die Konzession läuft bis Mitte Dezember 2025.