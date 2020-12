Betzdorf

Gute Nachricht für den an Leukämie erkrankten Bernd Brato. Nach Angaben aus dem Betzdorfer Rathaus ist ein Knochenmarkspender für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain gefunden worden. Die große Hoffnung ist jetzt, dass eine Stammzelltherapie im Kampf gegen den Blutkrebs anschlägt. Laut Pressemitteilung haben sich 711 „potenzielle Lebensretter“ an der Aktion „Bernd Brato und andere“ beteiligt und sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Die Aktion ist Anfang der Woche beendet worden. Hinzu kommen Geldspenden in Höhe von 11.860 Euro, die für den Ausbau der Spenderdatei verwendet werden.