Am 27. November verstarb Kurt Salterberg mit 100 Jahren in seinem Heimatdorf Pracht, wo er am 8. Januar 1923 auch das Licht der Welt erblickt hatte. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Salterberg schon zu Lebzeiten eine Legende war. Der Prachter war über viele Jahre als letzter, lebender Zeitzeuge des Hitlerattentats vom 20. Juli 1944 bekannt geworden.