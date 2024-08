Plus Scheuerfeld

Letzter Einsatz erst vor wenigen Wochen: Wieder brannte es im ehemaliger Bahnhof stand in Scheuerfeld

i Das Feuer hatte sich weit großräumiger im dem Gebäude ausgebreitet als noch vor wenigen Wochen. Foto: Andreas Mailinger

In den frühen Morgenstunden war am Freitag erneut ein Feuer in dem ehemaligen Bahnhof in der Scheuerfelder Wiesenstraße ausgebrochen. Erst vor wenigen Wochen mussten Einsatzkräfte im Eingangsbereich des verlassenen Gebäudes brennenden Unrat löschen. Die Dimension des aktuellen Einsatzes war weit größer, wie Scheuerfelds Wehrführer, Andreas Mailinger, unserer Zeitung berichtet.