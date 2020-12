Betzdorf

Unter dem Titel „Orient und mehr“ werden am Dienstag, 3. November, von 19 bis circa 21 Uhr, fünf Autorinnen und Autoren aus dem Kreis Altenkirchen bei einer Lesung in der Betzdorfer Sultan-Ahmet-Moschee (Ladestraße 27) Geschichten vortragen, die ihnen in ihrem Leben besonders wichtig geworden sind: eine Fabel aus Syrien, den Beginn der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht aus dem Iran, die Geschichte eines Edelsteinhändlers aus Palästina und ein Märchen aus Afghanistan, in dem es um die Bedeutung des Salzes geht. Aus der Türkei kommt die Geschichte eines persischen Sufi-Mystikers, in der ein kluger Hase einen Löwen besiegt, der alle Tiere auffressen will.