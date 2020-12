Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 23:59 Uhr

Betzdorf

Lesersommer startet in Betzdorf noch einmal durch: Wundertüte für weitere Ausleihe

Der Lesesommer in der ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf, eine Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, startet noch ein Mal durch. Da im Corona-Jahr keine größeren Veranstaltungen („Lesesommer-Extraschicht“, „Lesesommer-Abschlussparty“) stattfinden werden, haben sich die Kolleginnen der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf etwas Besonderes ausgedacht: Vom 11. bis 14. August gibt es für jedes beim Lesesommer bereits angemeldete Kind, das sich noch mindestens ein Buch ausleiht, eine kleine Wundertüte. Die Tüten werden ausgegeben so lange der Vorrat reicht.