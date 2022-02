Eiskalt ist der Wind, der derzeit über die Hügel und Höhen des Westerwaldes weht. Das zieht besonders die Wällerin Katharina E. (Name geändert) seit Wochen runter. So sehr, dass sie sich auf unseren Artikel zum Thema „Obdachlosigkeit ist kein Großstadtproblem“ vom vergangenen Dienstag in der RZ-Redaktion gemeldet hat. Diese Überschrift, erzählt sie mit Besorgnis in der Stimme, beschreibe exakt die Bredouille, in der sie sich schon sehr bald befinden könnte.