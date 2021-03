Die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land bleibt auch am Dienstag über der 200er-Marke. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Koblenz fiel der Wert an Sieg und Wied von 211,9 auf 206,5. Eine höhere Inzidenz weisen in Rheinland-Pfalz nur der Kreis Neuwied (212,8) sowie die kreisfreien Städte Worms (223,8) und Speyer (209,6) auf.