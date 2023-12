Volles Haus bei der Westerwaldbank – eine lieb gewonnene Tradition fand am Freitagabend eine Fortsetzung, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen. Hatte die Westerwaldbank in den Jahren vor der Pandemie traditionell zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in die Schalterhalle zum Empfang geladen, so geschah dies in diesem Jahr abgekoppelt von etwaigen Events in der Innenstadt.