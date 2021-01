Wehbach

Eine männliche Leiche ist am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr in der Asdorf an einem Hang in der Nähe des Friedrichshütten-Geländes gefunden worden. Nach Angaben der Kriminalpolizei Betzdorf wurde der unbekannte Tote kurz nach 10 Uhr von einem Spaziergänger gefunden, unweit des alten Bahnhofs und der Feuerwehr Wehbach. Der leblose Körper lag in der Asdorf. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die alarmierten Einsatzkräfte des Löschzugs Wehbach/Wingendorf zogen den Toten aus dem Bach, der hier nur 20 Zentimeter tief ist.