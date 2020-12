Freusburg

Am späten Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchen nach Freusburg an die Sieg gerufen: Im Bereich der Firma Gebrüder Schmidt war ein Toter im Wasser entdeckt worden. Nach RZ-Informationen handelt es sich um den seit 23. Februar in Siegen vermissten 30-jährigen Mann aus Herkersdorf. Die Polizei Siegen, die mit den Ermittlungen betraut ist, wollte dies zuerst, wie auch die Polizei Betzdorf, nicht bestätigen. Am späten Abend kam dann doch die Info: Es ist der Vermisste. Spaziergänger hatten die leblose Person in der Sieg gesichtet.