Ingelbach

Wenn die Ingelbacher heutzutage gefragt werden, wo einst die alte Sommerstraße verlief, was es mit dem legendären Milchbock auf sich hat oder woher der Straßenname „Am Horn's Eck“ kommt, dann erinnern sich wahrscheinlich nur noch wenige an diese historischen Schätze. Klaus Brag findet das schade, denn die Dorfchronik hat tatsächlich viele interessante und kuriose Geschichten zu erzählen. Deshalb bietet der ehemalige Bürgermeister nun Rundgänge für Daheimgebliebene an. Eine Idee, die ihm – wie so oft – auf dem Traktor kam.