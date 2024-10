Plus Betzdorf

Lego-Aktion in Betzdorf: Eine Stadt zu bauen, dauert nur vier Tage

Von Gaby Wertebach

i Teilnehmer und Betreuer hatten beim Bau mit den kleinen Steinen jede Menge Spaß. Foto: Gaby Wertebach

Seit acht Jahren gibt es eine tolle Aktion, die der Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) Betzdorf in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf bereits zum vierten Mal gestartet hat. Alle zwei Jahre dürfen sich Kindergarten- und Schulkinder beim Bau mit Tausenden von Lego-Steinen vier Tage lang mit Feuereifer austoben, so auch in diesem Jahr.