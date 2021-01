Legionellen im Trinkwasser eines Hotels: Geldstrafe für Hotelier aus der VG Hamm

Hamm

700 Euro Geldstrafe in 70 Tagessätzen von je 10 Euro muss ein Hotelier aus der Verbandsgemeinde Hamm zahlen, zudem die Prozesskosten tragen. Das Altenkirchener Amtsgericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann der fahrlässigen Körperverletzung sowie des fahrlässigen Verstoßes gegen die Trinkwasserverordnung schuldig ist. Der Hotelier, der von sich sagt, dass er seit 50 Jahren in der Branche tätig ist, beteuerte, von den Legionellen im Trinkwasser seines Hotels nichts gewusst zu haben. Allerdings hatte er, nachdem ein Gast höchstwahrscheinlich durch die Bakterien in den Leitungen schwer krank geworden war, auch nicht die Auflagen umgesetzt, die ihm das Gesundheitsamt gemacht hatte.