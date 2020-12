Kreis Altenkirchen

Leere Kirchenbänke am Ostermorgen: Das, was kaum vorstellbar ist, ist in diesem Jahr Realität. Damit die Botschaft von Ostern auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise die Gläubigen erreicht, ist Kreativität gefordert. Die Menschen in den Gemeinden im AK-Land haben vielerorts einen Weg gefunden, um die österliche Freude zu verkünden. Und die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi soll gerade in diesen Tagen den Menschen Mut machen und Hoffnung geben.