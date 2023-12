Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, helfen. Das ist das Anliegen von Jennifer Brato und weiteren Mitstreitern im Verein „Essensretter im 3Ländereck“. Was vor mehreren Jahren auf ihrem Hof in Bruche begann, ist mittlerweile zu einem kleinen Laden in Scheuerfeld gewachsen. Ein Besuch im Laden.