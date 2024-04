Plus Mudersbach Lebendiges Museum der Zeitgeschichte: Mudersbach musste sich oft neu erfinden Von Thomas Hoffmann i Von der „Sandhalde“ oberhalb des Geländes des ehemaligen Stahlwerks in Niederschelderhütte kann man einen herrlichen Blick bis weit ins Siegerland hinein genießen. Fotos: Thomas Hoffmann Foto: Thomas Hoffmann Mit der 6000 Einwohner zählenden Gemeinde Mudersbach setzen wir unsere Zeitreise-Serie „Unsere Heimat – unsere Orte“ fort. Lesezeit: 5 Minuten

Wir befinden uns in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Auf einer Felsenspitze hoch über dem Siegtal stehen sich zwei bis an die Zähne bewaffnete Rittergruppen gegenüber: Siegen-Nassauer und Sayner. Letztere rufen aufgrund ihrer Unterzahl die Mutter Gottes um Hilfe an und drängen den Anführer der Siegener Ritter an den Rand ...