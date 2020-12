Kirchen

Die Region Kirchen will sich noch besser vermarkten und startet deswegen ein neues Projekt: In einer Kooperation zwischen der Verbandsgemeinde und der Niederfischbacher Firma „nfb – network für business“ ist noch in diesem Jahr die Herausgabe einer neuen Informationsbroschüre über und für die Verbandsgemeinde Kirchen geplant. In der nächsten Zeit wird sich Gerd Braas von NFB-Network mit den heimischen Unternehmen persönlich in Verbindung setzen, um sie wegen einer Firmenpräsentation in der neuen Broschüre qualifiziert zu beraten. Begleitet wird das Projekt von Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der VG-Verwaltung.