Freusburg

Josef Elsen aus Freusburg ist eine lebende Taxilegende: Seit 52 Jahren fährt der aus dem Bonner Raum stammende „Taximann“ nun schon Gäste sicher von A nach B. Unglaubliche 4,5 Millionen Kilometer hat der 81-Jährige, den man in der Region nur als den „kölschen Jupp“ kennt, in seinem Leben schon in Taxis oder Lkws zurückgelegt. Klar, dass der sympathische Wahl-Freusburger da ein paar geniale Geschichten auf Lager hat. Aber der Reihe nach ...