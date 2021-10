Der Aus- und Umbau des Einmündungsbereiches der K 40 in die L 267 nahe des Altenkirchener Stadtteils Honneroth beginnt am Dienstag, 2. November. Für die Dauer der Arbeiten muss eine Vollsperrung der K 40 und L 267 eingerichtet werden. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Pressemitteilung.