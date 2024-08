Plus Willroth/Horhausen LBM blickt zuversichtlich auf Zeitrahmen: Baustelle B256 in Willroth schreitet voran Von Annika Stock i Die Arbeiten an der B 256 schreiten weiter voran. Die Fräsarbeiten gehen weiter, ab dem 12. August soll mit der Asphaltierung begonnen werden. Foto: Annika Stock Der Straßenabschnitt der B 256 ist bereits zum Teil abgefräst, Bagger und Baustellenfahrzeuge fahren umher. Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) ist zuversichtlich, dass die Arbeiten an der B 256, die Willroth und Horhausen betreffen, wie geplant abgeschlossen werden. Lesezeit: 1 Minute

„Wir sind optimistisch“, sagt Daniel Manderbach, Projektleiter vom LBM Diez, beim Pressetermin am Ort in Willroth. „Wir sind aber auch erst drei Wochen an der Maßnahme dran.“ Die Maßnahmen, die auch noch an der Bundesstraße/Gewerbegebiet bis zur Kreuzung der Bundesstraße/L 270 durchgeführt werden, werden voraussichtlich bis nach den Sommerferien andauern. Ziel sei ...