Zum zweiten Mal haben die Jugendpflege Betzdorf-Gebhardshain und „Betzdorf digital“ eine Sankt-Martins-Ausstellung in den großen Schaufenstern des ehemaligen Schuhhauses Feisel in der Viktoriastraße auf die Beine gestellt. Hier werden bis Sonntag, 21. November, in der einen Hälfte die St.-Martins-Laternen präsentiert, die von 60 Kindern bei einem Wettbewerb des Jugendtreffs gebastelt wurden.