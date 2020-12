Altenkirchen

Jürgen Kolb aus Fluterschen, Fachbereichsleiter Kommunale Betriebe der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und zuvor viele Jahre Werkleiter der früheren VG Altenkirchen, geht zum 1. August in den wohlverdienten Ruhestand. Während einer Sitzung des Werkausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld wurde Jürgen Kolb, der seine 45-jährige berufliche Laufbahn in der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen am 1. August 1975 mit seiner Ausbildung zum Verwaltungsangestellten begann, von Bürgermeister Fred Jüngerich, von den Ausschussmitgliedern sowie zahlreichen Wegbegleitern im Altenkirchener Rathaus verabschiedet.