Flammersfeld

Langjährig ehrenamtlich in Flammersfeld engagiert: Paul Seifen erhält Landesverdienstmedaille

i SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis (rechts) überreichte die Landesverdienstmedaille an Paul Seifen. Foto: SGD Nord/Christiane Gandner

Paul Seifen aus Flammersfeld hat sich viele Jahrzehnte lang ehrenamtlich in der Kommunalpolitik, in der Kirchengemeinde, im Vereinsleben, in der Erwachsenenbildung sowie in weiteren sozialen Bereichen außerordentlich engagiert und sich damit in herausragendem Maße um die Region und insbesondere um die Verbandsgemeinde Altenkirchen sowie die Ortsgemeinde Flammersfeld verdient gemacht.