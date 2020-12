Kreis Altenkirchen

Müssten die Menschen im AK-Land von dem satt werden, was die heimischen Landwirte produzieren, so würde es nur für die Hälfte der Bevölkerung zwischen Willroth und Friesenhagen reichen. Laut dem Bezirksgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Markus Mille, kann im Schnitt ein Landwirt 150 Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Bei nur noch 422 aktiven Landwirten im Kreis Altenkirchen (130.000 Einwohner) könnten also 65.000 bis 75.000 Einwohner gut mit Kartoffeln, Milch, Eiern, Getreide und Fleisch versorgt werden.