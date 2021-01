Landtagswahl im Kreis Altenkirchen: Elf Kandidaten für zwei Mandate

Kreis Altenkirchen

Nachdem der Landeswahlleiter bekannt gegeben hat, dass zur Landtagswahl am Sonntag, 14. März, landesweit zwölf Parteien und eine Wählervereinigung antreten werden, stehen nun die Direktkandidaten und -kandidatinnen der Wahlvorschlagsträger in den beiden heimischen Landtagswahlkreisen fest. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus hervor. Demnach konnten bis Ende des abgelaufenen Jahres die Parteien und Wählervereinigungen ihre Bewerber aufstellen und die entsprechenden Wahlvorschläge einreichen. Nach deren Vorprüfung durch die Kreisverwaltung haben die Wahlausschüsse unter Vorsitz von Landrat Peter Enders getagt und diese zugelassen. Insgesamt bewerben sich elf Frauen und Männer in beiden Wahlkreisen um ein Mandat im Mainzer Landtag.