Landrat und Bürgermeister im Kreis Altenkirchen: Hilferuf zur Rettung des Einzelhandels

Der heimische Einzelhandel leidet stark unter dem neuerlichen Lockdown. Vor allem in kleineren und mittleren Städten stellt sich die Situation als besorgniserregend dar. Dies geht auch aus einem offenen Brief hervor, den die politisch Verantwortlichen aus dem Kreis Altenkirchen an Ministerpräsidentin Malu Dreyer geschrieben haben. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, fordern Landrat Peter Enders, die Bürgermeister Fred Jüngerich (Altenkirchen-Flammersfeld), Wolf-gang Schneider (Daaden-Herdorf), Dietmar Henrich (Hamm) und Berno Neuhoff (Wissen) sowie die Ersten Beigeordneten Joachim Brenner (Betzdorf-Gebhardshain) und Ulrich Merzhäuser (Kirchen) eine Öffnungsstrategie für den ländlichen Raum beziehungsweise Einzelhandel in den kleinen und mittleren Städten im Bundesland Rheinland-Pfalz sowie im Landkreis Altenkirchen. Im Nachgang dokumentieren wir den Brief: