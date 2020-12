Kreis Altenkirchen

Funktioniert der Start in das neue Schuljahr am Montag im AK-Land? Landrat Peter Enders ist im Interview mit unserer Zeitung zuversichtlich – vorausgesetzt, alle halten sich an die Corona-Auflagen. In der Debatte um die künftige Nutzung des Stegskopfs sendet der Chef des Kreishauses ein klares Signal pro Windkraft. Er will die Chance „nicht einfach vorbeiziehen lassen“. Allerdings sieht er noch Gesprächsbedarf, um alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Das Interview im Wortlaut: