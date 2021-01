Kreis Altenkirchen

Werden künftig Sitzungen des Kreistags sowie der Ausschüsse generell per Videokonferenz durchgeführt und öffentliche Sitzungen online übertragen? So will es jedenfalls die FDP-Kreistagsfraktion, die einen entsprechenden Antrag formuliert hat. Zudem plädieren die Liberalen für die Einführung eines digitalen Bauantrags.