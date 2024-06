Plus Kreis Altenkirchen Landrat Enders mit guter Nachricht: Projekt Telenotarzt nimmt im Westerwald Fahrt auf Von Markus Kratzer i Um die medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu gewährleisten, wird immer häufiger auch über den Telenotarzt diskutiert, der per „Ferndiagnose“ eine lückenlosere ärztliche Betreuung gewährleisten soll. Auch für den Bereich der Rettungsleitstelle Montabaur, die den Landkreis Altenkirchen abdeckt, plant das Land jetzt die nächsten Schritte. Symbol Foto: dpa/Henning Kaiser Das Projekt Telenotarzt im Bereich der Rettungsleitstelle Montabaur gewinnt an Konturen. Diese „erfreuliche Nachricht“ hatte Landrat Peter Enders für die Mitglieder des Kreisausschusses im Sitzungsgepäck. Lesezeit: 2 Minuten

Demnach plant das Land Rheinland-Pfalz, voraussichtlich bis zum 1. Oktober dieses Jahres, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt mindestens ein Fahrzeug der Notfallrettung mit entsprechend geschultem Personal zu besetzen, um einen Telenotarzt ansprechen zu können. Ziel in Mainz sei es, dass bis zum Beginn des dritten Quartals 2025 ...