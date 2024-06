Plus Kreis Altenkirchen Landrat Enders kämpferisch: Eine große Westerwaldklinik gehört in den Kreis Altenkirchen Von Markus Kratzer i Das Krankenhaus in Altenkirchen musste im Zuge des Insolvenzverfahrens der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz im Frühjahr sein Leistungsangebot drastisch einschränken. Archiv Foto: Markus Kratzer Vor dem Hintergrund der immer lauter werdenden Stimmen, dass nur ein deutlich größerer Krankenhausneubau die stationäre Versorgung im oberen Westerwald gewährleisten kann, hat Landrat Peter Enders erneut die Standortfrage gestellt und gefordert, ein solches Projekt im AK-Land umzusetzen. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir können den Menschen vor Ort doch nicht vermitteln, dass erst einmal nur ein 260-Betten-Haus gebaut wird, um anschließend weitere Standorte für eine mögliche Erweiterung in den Blick zu nehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus in Altenkirchen. Enders hält es demnach für durchaus legitim, auch den Krankenhausstandort ...