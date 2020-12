Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 23:11 Uhr

Kreis Altenkirchen

Landrat Enders: Fieberambulanzen öffnen noch diese Woche im AK-Land

Noch in dieser Woche sollen zwei Fieber-Ambulanzen im Kreis Altenkirchen eingerichtet werden: An den DRK-Krankenhäusern Altenkirchen und Kirchen sollen dann Tests auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfolgen. Das hat Landrat Peter Enders am Montagabend via Facebook verkündet.