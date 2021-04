Kreis Altenkirchen

Landrat Enders: Ehrenamtliche Feuerwehrleute bei der Impfung vorziehen

Für eine Änderung der Impfreihenfolge zugunsten der ehrenamtlichen Feuerwehrleute macht sich Landrat Peter Enders stark. „Die Feuerwehren wenden sich seit etlicher Zeit immer wieder an mich mit der Bitte um Unterstützung und Prüfung, ob die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer früher geimpft werden können als die Impfreihenfolge des Bundes es derzeit vorsieht“, schreibt er in einem Brief an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.