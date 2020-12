Friesenhagen-Steeg

Die Alho-Gruppe ist mit über 1100 Mitarbeitern einer der Marktführer im seriellen Bauen. Sie betreibt Werke an fünf Standorten in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich sowie fünfzehn Vertriebsstandorte im In- und Ausland. Landrat Peter Enders besuchte mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus und Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises, das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Friesenhagen-Steeg.