Koblenz/Wissen

„Das war wie im Actionfilm, nur ohne Kamera.“ So schilderte eine Frau als Zeugin vor der großen Jugendkammer des Koblenzer Landgerichts die Ereignisse, die sich am Abend des 2. April 2019 in der Wissener Bergfeldstraße zugetragen haben. Die Frau hatte sich mit ihrem geschädigten Ehemann auf die Verfolgung von zwei jungen Männern gemacht – in ihrem Auto, an dem die beiden zuvor die Heckscheibe und eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Während der Verfolgung bemerkte das Ehepaar noch zwei weitere Autos mit eingeschlagenen Heckscheiben. Als sie die beiden am Ende der Straße in der Nähe eines Transformatorenhäuschens eingeholt hatten, ging der Zeuge auf den deutlich größeren der beiden Angreifer zu und sagte: „Ich verhafte Sie wegen Vandalismus.“ Der größere Täter (heute 21, bei der Tat war er 19 Jahre alt) ist nun in Koblenz angeklagt, der andere wurde bereits in einem gesonderten Verfahren zu einer 18-monatigen Jugendstrafe verurteilt, die er seit Dezember absitzt.