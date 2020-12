Wissen/Hachenburg

Mit seinem Ledermantel aus dem Dritten Reich, seinen schwarzen Handschuhen und seiner markanten Glatze ist der 43-jährige Angeklagte, der aktuell im Rahmen einer Sicherheitsmaßnahme in der Psychiatrie in Wissen untergebracht ist, bekannt und gefürchtet zugleich. Auch am zweiten Prozesstag muss sich der rechtsextreme Mann unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vor einer Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Anke Schenkelberg am Landgericht Koblenz verantworten (die RZ berichtete).