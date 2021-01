Betzdorf/Koblenz

Hatte der 35-jährige mutmaßliche Drogendealer aus Betzdorf, der Opfer eines Überfalls wurde, Verbindungen zur Polizei? Das war das zentrale Thema am zweiten Prozesstag um die mögliche Beihilfe zum schweren Raub in einem früheren Café in der Betzdorfer Innenstadt im März 2019 (wir berichteten).