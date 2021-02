Landfrauenverband im Kreis Altenkirchen: Hoffnung und frischer Wind im neuen Jahr

Kreis Altenkirchen

„Das Wesentliche in dieser Welt ist nicht der Ort, an dem wir stehen, sondern die Richtung, in die wir gehen.“ Mit den Worten von O. W. Holmes beginnt das Grußwort der Vorsitzenden Gerlinde Eschemann im Jahresprogramm des Landfrauenverbands Frischer Wind für das Jahr 2021. Weiter wird in einer Mitteilung verdeutlicht, dass man voller Zuversicht im Sommer mit der Planung des Jahresprogramms begonnen habe, in der Hoffnung, dass es im Frühjahr 2021 wieder möglich sein wird, Veranstaltungen zu besuchen. Das Programm sei rechtzeitig vor Weihnachten fertig geworden und soll trotz des zweiten Lockdowns ein wenig Vorfreude und Hoffnung darauf geben, dass sich die Situation wieder bessert und die geplanten Veranstaltungen auch stattfinden, sagte Eschemann.