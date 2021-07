Landfrauen und TV-Expertin in Daaden: Pflanzentipps und Spenden sammeln

Mit einladenden Gesten und sehr viel guter Laune präsentierte sich Heike Boomgaarden, die Gartenexpertin aus dem SWR-Fernsehen, den Besuchern auf dem Fontenay-le-Fleury-Platz in Daaden, bei herrlichem Sommerwetter. Mit ihrer offenen und fröhlichen Art und vor allen Dingen mit ihrem herzhaften Lachen hat sich die Radio- und Fernsehjournalistin eine große Fangemeinde erworben. Nett und lässig bringt sie Hörern und Zuschauern Ratschläge zum Thema Pflanzen und Garten näher und das auf unterhaltsame Art und Weise – so auch beim Gastspiel im Daadener Land. Beim Beschreiben des Wachstums eines Gewächses breitet Heike Boomgarden die Arme weit aus. „Jetzt gebe ich mal an wie ein Angler“, sagt sie lachend