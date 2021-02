Landesstraßen im AK-Land: Hui oder pfui?

Der Wahlkampf vor der anstehenden Landtagswahl am 14. März dürfte im Wesentlichen von der Pandemie geprägt sein. Aber da gibt es ja noch die zeitlosen „Klassiker“ unter den Wahlkampfthemen, zum Beispiel das Thema Straßen. Über kaum einen Umstand wird seit jeher so heiß diskutiert und wird sich so gerne aufgeregt. Dies gilt auch für das AK-Land. Die RZ hat deshalb einen prüfenden Blick auf die Landesstraßen im Kreis geworfen: Welche Strecken wurden seit der letzten Landtagswahl 2016 gemacht? Welche Projekte wurden geschoben? Und wo sind die schlimmsten Holperstrecken?